ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Решил изобразить страдание: Седокова "наехала" на непослушного сына и преподала ему урок

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 11:42
Решил изобразить страдание: Седокова "наехала" на непослушного сына и преподала ему урок Анна Седокова с сыном Гектором (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Седокова встретила Новый Год в США, куда прилетела с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором. Правда, поездка не обошлась без приключений, и звездная семья рисковала попросту пропустить самую праздничную ночь в году. В итоге, все остались довольны и окончательно расслабились под солнцем Майами.

Так, артистка поделилась в Instagram подробностями воспитательного процесса сына и рассказала, чем ее огорчил мальчик.

Певица пожаловалась на непослушание сына Гектора. По ее словам, мальчик совсем разленился и больше не хочет самостоятельно переносить собственные игрушки. Такая позиция ребенка огорчила его звездную маму.

"Жестокая мать заставляет нести все игрушки самому. И если раньше это было в порядке вещей, то сейчас с появлением няни, парень расслабился и решил изобразить страдание. Он еще не знает, какой разговор на эту тему его ждет в машине", - написала Седокова.

Решил изобразить страдание: Седокова &quot;наехала&quot; на непослушного сына и преподала ему урок

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Через 15 минут после продуктивной беседы с мамой Гектор пообещал на камеру управлять со своими игрушками самостоятельно и не просить о помощи посторонних, особенно маму, "ведь она девочка".

Решил изобразить страдание: Седокова &quot;наехала&quot; на непослушного сына и преподала ему урок

Решил изобразить страдание: Седокова &quot;наехала&quot; на непослушного сына и преподала ему урок

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что сыну Анны Гектору 4 года, мальчик появился на свет весной 2017 года. Его отцом стал бизнесмен Артем Комаров. Пара не успела официально оформить отношения, а после рождения ребенка и вовсе рассталась.

Напомним, что ранее Анна уже жаловалась на неудовлетворительное поведение сына. Так, он пристрастился к прослушиванию треков с ненормативной лексикой, а любые попытки певицы отучить мальчика от вредоносного для ребенка музыкального контента заканчивались ссорами и слезами. Но артистка нашла выход и поделилась своим решением с поклонниками.

Читайте LITE в Google News
Анна Седокова ВИА Гра
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дожди и ливни накроют Украину: каким областям больше всего не повезет с погодой
Дожди и ливни накроют Украину: каким областям больше всего не повезет с погодой