Решил изобразить страдание: Седокова "наехала" на непослушного сына и преподала ему урок

Анна Седокова встретила Новый Год в США, куда прилетела с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором. Правда, поездка не обошлась без приключений, и звездная семья рисковала попросту пропустить самую праздничную ночь в году. В итоге, все остались довольны и окончательно расслабились под солнцем Майами.

Так, артистка поделилась в Instagram подробностями воспитательного процесса сына и рассказала, чем ее огорчил мальчик.

Певица пожаловалась на непослушание сына Гектора. По ее словам, мальчик совсем разленился и больше не хочет самостоятельно переносить собственные игрушки. Такая позиция ребенка огорчила его звездную маму.

"Жестокая мать заставляет нести все игрушки самому. И если раньше это было в порядке вещей, то сейчас с появлением няни, парень расслабился и решил изобразить страдание. Он еще не знает, какой разговор на эту тему его ждет в машине", - написала Седокова.

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Через 15 минут после продуктивной беседы с мамой Гектор пообещал на камеру управлять со своими игрушками самостоятельно и не просить о помощи посторонних, особенно маму, "ведь она девочка".

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что сыну Анны Гектору 4 года, мальчик появился на свет весной 2017 года. Его отцом стал бизнесмен Артем Комаров. Пара не успела официально оформить отношения, а после рождения ребенка и вовсе рассталась.