Рианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малыша

Пользователи сети уверены, что так Рианна зашифровала послание: она ждет девочку. Надеть розовый – лучший способ сказать это, не говоря прямо, уверены они. Сама Рианна, безусловно, ситуацию никак не комментирует.

Рианна показала новое беременное фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Накануне звезда продемонстрировала новое фото. Она позирует в собственной ванной, стоя в профиль и приподняв футболку так, что она оголила животик. "Как банда подъехала к месяцу черной истории", – написала она. Также добавив снимки со своим возлюбленным, которые уже стали суперпопулярными в сети.

Рианна с возлюбленным (фото: instagram.com/badgalriri)