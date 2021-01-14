Яркая девочка: дочь Веры Брежневой весело проводит время в солнечной Америке

Дочери укринских селебретис не менее интересные персоны, чем их звездные родители. Например, яркие малышки Лилии Ребрик давно покорили сеть своими талантами и просто красотой.

На днях Лилия Ребрик показала, как они празднуют День дочери со своими крошками.

А вот дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман уже взрослая девушка и проводит время совсем не с мамой. На своей страничке в Instagram Соня продемонстрировала шикарную фигуру в стильных джинсах и топе.

На снимках, которые запостила Соня, она позирует на траве и веселится. Яркие кадры пришлись по душе фолловерам девушки. Они назвали ее яркой девочкой и засыпали лайками и дургими комплиментами.

Девушка весело проводит время с друзями в солнечном американском городе Охай. Соня живет в США и чаще всего общается со своими подписчиками по-английски.

Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Напомним, дочь другой украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова тоже обожает порадовать фолловеров яркими снимками. Маша часто делится снимками с стильных нарядах, а также фото из ярких фотосетов.