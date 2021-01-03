Яркая Илона Гвоздева нарушила многолетнюю традицию: было тяжело физически

Из-за пандемии коронавируса и карантина в этом году большинство людей встречали Новый год дома. Исключением не стала и известная украинская хореограф Илона Гвоздева. Ее привычная новогодняя традиция тоже пережила трансформацию.

"В этом году мы впервые встретили Новый год исключительно в кругу нашей семьи – я, муж и двое наших деток. Обычно мы всегда праздновали с родителями мужа, с моими родителями или друзьями. Но в этом году все было по-особенному волшебно, ведь нас теперь четверо. Думаю, что у нас получился замечательный семейный праздник", - рассказала звезда.

Илона Гвоздева (фото из личного архива звезды)

Также танцовщица поделилась, что уже начала планировать свой 2021-й год. Илона хочет с новыми силами ворваться в работу.

"Я планирую возвращаться в режим с восьмого января, как, наверное, и большинство украинцев. Конечно, локдаун вновь внес коррективы в рабочий план, но зато будет время все детально продумать и приготовить. Я очень глобально планирую заняться реорганизацией своей танцевальной студии, есть много идей, которые будем внедрять. Также я планирую уже потихоньку выходить и тренировать детей и взрослых, а еще возобновлю свои онлайн-тренировки. Ведь сразу после COVID-19 заниматься было тяжело физически, потом нужно было две недели не нагружать себя, а после и праздники были на носу", - поделилась Гвоздева.

Победительница шоу "Танцы со звездами" рекомендует всем подвести итоги года, который ушел, и распланировать новый год. Она считает, что, прописав свои пожелания и цели, вам будет более понятно, сколько можно отдыхать и куда дальше двигаться.

Илона Гвоздева (фото из личного архива звезды)

Ранее Илона Гвоздева поделилась своими любимыми новогодне-рождественскими фильмами всех времен.