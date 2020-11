Яркая и соблазнительная: Настя Каменских показала, как носить стильную куртку-оверсайз

Певица демонстрирует шикарный лук

Настя Каменских любит и на ярких фото покрасоваться, и полезные советы фолловерам дать. Так, недавно звезда рассказала фанатам, чем питаться, чтобы не толстеть, певица рассекретила свое любимое блюдо. Оказывается, добиться красивого стройного тела не так и сложно, спорт и здоровое питание, вот и все тайны.

А теперь в своем микроблоге певица показала, как она весело проводит время на природе. Настя демонстрирует на этот раз не столько шикарную фигуру, сколько стильный наряд. Каменских стоит в яркой желтой куртке-оверсайз, обтягивающих брюках и трендовых ботинках с гетрами. На голове у Насти шапка собственного бренда белого цвета. Настя радостно смеется в камеру.

"In love with this autumn and its colors. Влюблена в эту осень и в ее цвета", - написала певица под яркими осенними снимками, которые, наверное, сделал ее муж Потап. Настя стоит рядом с золотыми березами, а на фоне виднеется речка, певица одета в тон яркому сезону.

Настя Каменских: красива в любом наряде (www.instagram.com/kamenskux/)

"Какая же красивая!", "Вам так идут эти цвета", "Красоточка", "Настроение - осень", - стали писать под постом влюбленные в новый образ певицы фанаты.

Напомним, что Настя Каменских обычно балует поклонников провокационными фото. Певица обожает продемонстрировать шикарную фигуру в бикини, а иногда даже позировать топлес или ню, "разгоняя" фантазию и интерес к своей персоне, и провоцирует бурные обсуждения. В октябре Потап и Настя отдыхали в Турции, певица привезла оттуда множество красочных и эффектных кадров, а теперь делиться с подписчиками в Instagram фотовоспоминаниями. Так, на новом снимке Настя предстала в черном купальнике и платье-тунике в тон.