Не родись красивой: 5 знаменитых на весь мир девушек, которые страдают от депрессий

Общенародная любовь, карьерные высоты и все деньги мира порой не могут стать залогом счастья и гармоничного душевного состояния. Знаменитости – тоже люди, а от депрессий, панических атак и нервных срывов не застрахован никто.

Белла Хадид

Младшая из сестер Хадид всегда была человеком тонкой душевной организации. На странице 25-летней модели, которая давно стала одной из самых высокооплачиваемых в мире, периодически появлялись посты о "темных временах" и о том, как она справляется с приступами неуверенности в себе и нервными срывами. Но в последнем из них Белла прямо рассказала о панических атаках и постоянной тревожности, которые мучат ее уже много лет. Хадид напомнила всем, что соцсети - это фейк, и призвала не бояться просить о помощи и объединяться.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Кара Делевинь

Будущее Кары, которая родилась в обеспеченной семье и с детства вращалась в модных кругах, казалось определенным и откровенно светлым. Но уже с ранних лет малышка ощутила на себе приступы подавленности и депрессий. А когда к ней пришел громкий успех, то вместо счастья и благодарности ощутила пустоту. "Мне хотелось умереть", - признается Кара, которая снималась у лучших фотографов и делала первые киношаги. Положение усугублялось еще и страстью Кары к громким вечеринкам и запрещенным веществам. Сегодня 29-летняя Делевинь сумела стабилизировать свое состояние, а вместо сомнительных встреч выбирает общение с родными.

Кара Делевинь (фото: instagram.com/caradelevingne)

Адель

33-летняя певица Адель вот уже два года не может отойти от депрессии, которая накрыла ее после развода. По словам звезды, в разгар сложного периода она не могла ничего делать, кроме как смотреть сериалы и целыми днями валяться в постели. Выбраться ей помогли специалисты, движение, сын и работа. Сегодня Адель уже оправилась от развода, начала новые отношения, но все еще вспоминает свой опыт на интервью и шоу.

Адель (фото: instagram.com/adele)

Кендалл Дженнер

Одна из самых красивых сестер знаменитого семейства, которая построила головокружительную модельную карьеру, со стороны кажется уверенной и сильной. Но когда Кендалл решает быть откровенной, то открывается другая картина. "Все говорят, что у меня все хорошо, но я-то чувствую себя плохо. И поймут это все, только когда я попаду в больницу", - не удержалась в одном из эпизодов шоу о жизни семейства Кардашьян 26-летняя звезда. Оказалось, девушка давно страдает от приступов беспокойства и панических атак, которые возникают посреди ночи. О подобном однажды рассказала и сестра Кендалл - Кайли.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Эмма Чемберлен

20-летняя YouTube-звезда и одна из самых успешных блогеров в мире никогда не скрывала, что со школьных лет страдает депрессиями. О своих панических атаках Эмма не стесняясь рассказывает в подкасте, таким образом поддерживая всех, кому знакомо это состояние. Один из приступов у нее случился буквально на днях. По словам юной звезды, справиться с ним ей помогли простые вещи: она разрешила себе отлежаться и отвлечься на домашние дела. Но при необходимости она готова обратиться за помощью к профессионалам, о чем напомнила и поклонникам.



Эмма Чемберлен (фото: instagram.com/emmachamberlain)