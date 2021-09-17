Роман с двум мужчинами сразу и переезд в другую страну: Тина Кароль раскрыла неожиданные факты о себе

Звезда откровенно ответила на более чем 20 вопросов, о том, какие факты в ее жизни были, а какие – нет.

Так, чтобы ответить на провокационный вопрос, крутила ли Кароль роман сразу с двумя, у нее ушло несколько секунд раздумий. После чего Тина со смехом раскрыла: "А если они посмотрят? Признаюсь - было!"

Также у исполнительницы спросили, хотела бы ли она пожить в другой стране. И она призналась, что таки думает об этом.

"Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы", - призналась Тина.

Тина Кароль рассказала интересные факты о себе (фото: instagram.com/tina_karol)

Удивительно, но певица нередко забывает слова своих песен на сцене.

"Я очень боюсь забыть слова, но это случается со мной постоянно. Не знаю, как с этим бороться. Могу десять лет петь песню, и все равно забыть!" - рассказала Кароль.

А на вопрос, купалась ли Тина голой в океане, артистка ответила: "Нет, но надо исправить это упущение".

Также знаменитость рассекретила свою любовь к ресторану быстрого питания McDonald’s.

"Когда закончился Atlas Weekend, я поехала сразу в McDonald’s. Я заказала тогда самую большую порцию всего. Вот было все, и я это съела", – отметила Кароль.

Необычные факты о Тине Кароль: