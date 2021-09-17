Роман з двома чоловіками відразу і переїзд в іншу країну: Тіна Кароль розкрила несподівані факти про себе

Зірка відверто відповіла на більш ніж 20 питань, про те, які факти в її житті були, а які – ні.

Так, щоб відповісти на провокаційне запитання, чи крутила Кароль роман відразу з двома, у неї пішло кілька секунд роздумів. Після чого Тіна зі сміхом розкрила: "А якщо вони подивляться? Зізнаюся - було!"

Також у виконавиці запитали, чи хотіла б вона пожити в іншій країні. І вона зізналася, що таки думає про це.

"Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася Тіна.

Тіна Кароль розповіла цікаві факти про себе (фото: instagram.com/tina_karol)

Дивно, але співачка нерідко забуває слова своїх пісень на сцені.

"Я дуже боюся забути слова, але це трапляється зі мною постійно. Не знаю, як з цим боротися. Можу десять років співати пісню, і все одно забути!" - розповіла Кароль.

А на питання, чи купалася Тіна голою в океані, артистка відповіла:"Ні, але треба виправити це упущення".

Також знаменитість розсекретила свою любов до ресторану швидкого харчування Mcdonald's.

"Коли закінчився Atlas Weekend, я поїхала відразу в Mcdonald's. я замовила тоді найбільшу порцію всього. Ось було все, і я це з'їла", – зазначила Кароль.

Незвичайні факти про Тіну Кароль: