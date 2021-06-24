Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: "должны рождать много детей""

В кадре – Катя в удобном летнем белом платье-миди из натуральной ткани трендового фасона с открытыми плечами. Она обула комфортую обувь – эспадрильи. На шее – нить бус. Катя предпочла обойтись без мейкапа и собрала волосы сзади.

Юрий обнимает жену за талию, а она положила ему руку на плечо и притянула к себе. Пара позирует в роскошных винтажных интерьерах.

"Чудесные воспоминания об Одессе", - написал Юрий.

Катя и Юрий выглядят абсолютно счастливыми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пары тут же стали обсуждать эффектный снимок влюбленных, которые вскоре станут родителями, ведь Юрий давно мечтал о дочке и счастлив, что вскоре в их звездной семье предвидится пополнение.