Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: "маєте народжувати багато дітей""

У кадрі - Катя в зручному літньому білому платті-міді з натуральної тканини трендового фасону з відкритими плечима. Вона обрала комфортне взуття - еспадрильї. На шиї - нитка бус. Катя вирішила обійтися без макіяжу і зібрала волосся ззаду.

Юрій обіймає дружину за талію, а вона поклала йому руку на плече і притягнула до себе. Пара позує в розкішних вінтажних інтер'єрах.

"Чудові спогади про Одесу", - написав Юрій.

Катя і Юрій виглядають абсолютно щасливими (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари тут же стали обговорювати ефектний знімок закоханих, які незабаром стануть батьками, адже Юрій давно мріяв про доньку і щасливий, що незабаром в їх зірковій родині передбачається поповнення.