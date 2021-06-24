Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: "маєте народжувати багато дітей""

Катя Осадча та Юрій Горбунов провели незабутній вікенд в Одесі. Хоч поїздка збіглася з роботою, зате у пари був час насолодитися один одним і морськими пейзажами. Девіз вагітної третім малюком ведучої на це літо – не втрачати ні хвилини і брати від теплого сезону по-максимуму. Її чоловік Юрій повністю підтримує кохану.
На сторінці в Instagram він запостив романтичний знімок з дружиною, зроблений в Південній Пальмірі.
У кадрі - Катя в зручному літньому білому платті-міді з натуральної тканини трендового фасону з відкритими плечима. Вона обрала комфортне взуття - еспадрильї. На шиї - нитка бус. Катя вирішила обійтися без макіяжу і зібрала волосся ззаду.
Юрій обіймає дружину за талію, а вона поклала йому руку на плече і притягнула до себе. Пара позує в розкішних вінтажних інтер'єрах.
"Чудові спогади про Одесу", - написав Юрій.
Катя і Юрій виглядають абсолютно щасливими (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники пари тут же стали обговорювати ефектний знімок закоханих, які незабаром стануть батьками, адже Юрій давно мріяв про доньку і щасливий, що незабаром в їх зірковій родині передбачається поповнення.
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала розкішне вбрання для вечірнього виходу в світ. Довге блискуче плаття і оригінальний тюрбан виглядали дуже ефектно.