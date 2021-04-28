Романтика на пляже: Настя Каменских утонула в нежных объятиях мужа

Знаменитая парочка запечатлена на пляже на фоне океанских волн. Настя позировала в розовом купальнике и разноцветной накидке. Ее волосы распущены, а на лице нет ни капли макияжа.

Артистка нежно прижималась к мужу, а тот стискивал ее в объятиях. При этом Потап был в голубой рубашке и стильной бордовой шляпе.

Настя Каменских показала чувственные фото в объятиях Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ни буре, ни дождям

Не отдам

Тебя, моя душа

Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни. "Если небеса" - это песня о любви, нежности и о всех тех, кто нам дорог", - трогательно написала Каменских.

В комментариях поклонники пришли в восторг и принялись умиляться нежным фото пары.