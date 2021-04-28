Романтика на пляжі: Настя Каменських потонула в ніжних обіймах чоловіка

Знаменита парочка зображена на пляжі на тлі океанських хвиль. Настя позувала в рожевому купальнику і різнобарвній накидці. Її волосся розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Артистка ніжно притискалася до чоловіка, а той стискав її в обіймах. При цьому Потап був у блакитній сорочці і стильному бордовому капелюсі.

Настя Каменських показала чуттєві фото в обіймах Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ні бурі, ні дощам

Не віддам

Тебе, моя душа

Спасибі тобі, моя рідна людина, за нашу любов і той творчий порив, в якому народжуються такі пісні. "Якщо небеса" - це пісня про любов, ніжність і про всіх тих, хто нам доріг", - зворушливо написала Каменських.

У коментарях шанувальники прийшли в захват і почали розчулюватися ніжним фото пари.