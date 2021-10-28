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Роналду снова станет отцом: "ждем близнецов" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Звездный футболист 36-летний Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидают пополнения в семье.

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португалец.

Кроме того, он опубликовал совместное фото с Джорджиной, на котором они держат снимки УЗИ.

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом (instagram.com/cristiano)

Также на втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану - младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.

Пост звезды собрал более 13,5 млн лайков и почти 700 тысяч поздравлений.

Ранее мы сообщали, что Роналду подписал контракт с МЮ на два года.

Также мы писали, что Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальные команды.

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Роналду