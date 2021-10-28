Роналду снова станет отцом: "ждем близнецов" (фото)

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португалец.

Кроме того, он опубликовал совместное фото с Джорджиной, на котором они держат снимки УЗИ.

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом (instagram.com/cristiano)

Также на втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану - младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.

Пост звезды собрал более 13,5 млн лайков и почти 700 тысяч поздравлений.

