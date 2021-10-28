Роналду знову стане батьком: "чекаємо на близнюків" (фото)

Зірковий футболіст 36-річний Кріштіану Роналду і його кохана Джорджина Родрігес очікують поповнення в родині.
Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - написав португалець.
Окрім того, він опублікував спільне фото з Джорджиною, на якому вони тримають знімки УЗД.
Також на другому фото Роналду в басейні разом зі своїми дітьми Кріштіану-молодшим, Аланою-Мартіною, Євою та Матео показують на пальцях цифру два.
Пост зірки зібрав понад 13,5 млн лайків та майже 700 тисяч привітань.
Раніше ми повідомляли, що Роналду підписав контракт з МЮ на два роки.
Також ми писали, що Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за національні команди.