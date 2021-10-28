Роналду знову стане батьком: "чекаємо на близнюків" (фото)

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - написав португалець.

Окрім того, він опублікував спільне фото з Джорджиною, на якому вони тримають знімки УЗД.

Кріштіану Роналду вп'яте стане батьком (instagram.com/cristiano)

Також на другому фото Роналду в басейні разом зі своїми дітьми Кріштіану-молодшим, Аланою-Мартіною, Євою та Матео показують на пальцях цифру два.

Пост зірки зібрав понад 13,5 млн лайків та майже 700 тисяч привітань.

