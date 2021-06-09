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Роскошная мамочка: Деми Мур восхитила красотой на архивном фото со старшей дочерью

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США, Среда 09 июня 2021 19:28
Роскошная мамочка: Деми Мур восхитила красотой на архивном фото со старшей дочерью Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур - одна из самых красивых женщин на планете - решила в который раз напомнить всем об этом.

Актриса показала снимок, сделанный в молодости. На нем она запечатлена со своей старшей дочерью Румер, которой в этому году исполнится 33.

Деми держит дочь на руках, глядя на нее с нежностью. Она одета в роскошное платье с розовым принтом и цветком на плече, а малышку Румер завернула в такого же цвета шаль. Дополняют образ Деми серьги с крупными жемчужинами, модная стрижка боб, которая невероятно ей к лицу, а также яркий макияж.

Роскошная мамочка: Деми Мур восхитила красотой на архивном фото со старшей дочерью

Деми Мур с Румер (фото: instagram.com/demimoore)

Такая картинка невероятно растрогала подписчиков экс-жены Брюса Уиллиса. "Абсолютно красива! Мне всегда нравилось видеть тебя с короткими волосами", "Какая прекрасная картина. Восхитительна", "Мне всегда нравились твои короткие волосы, потому что я думал, что у тебя самая красивая шея на планете", "Так мило", "Ты великолепно выглядишь и твое платье - просто огонь", "Бесконечная красота", - пишут ей фанаты.

Напомним, недавно Деми поделилась радостной новостью - ее младшая дочь Таллула выходит замуж.

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