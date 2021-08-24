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Соблазнительная мамочка: Эшли Грэм показала роскошную фигуру в купальнике

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм показала новые фото, сделанные во время отдыха. Пляжный лук будущей дважды мамочки вызвал восторг среди ее поклонников.

Пышнотелая модель запостила их в своем Instagram.

Эшли Грэм предстала в соблазнительном красном купальнике, который состоял из трусиков с высокой посадкой, а также топа. Дополнили образ белая рубашка, бандана, которая вновь вошла в моду, а также бусы на талии. Молодая мамочка позирует на фоне экзотических пейзажей. Выглядит она отлично: несмотря на беременность и комплекцию, Эшли следит за тем, чтобы тело было подтянутым и стройным. Она не набрала много лишних килограммов, а с помощью умело подобранной одежды показала тело с лучших сторон.

Эшли Грэм в новом пляжном образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Эти линии загара будут сумасшедшими", - написала Грэм под снимками. "Королева", "Восхитительная богиня", "Невероятная", "Я с ума схожу от любви к тебе", "Красивая и сладострастная", - восхищаются фолловеры 33-летней звезды.

Напомним, Эшли объявила о беременности совсем недавно, до этого девушке удавалось скрывать радостную новость. Так же она поступала и с первым ребенком, которого родила зимой 2020-го года.

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