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Спокуслива матуся: Ешлі Грем показала розкішну фігуру в купальнику

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем показала нові фото, зроблені під час відпочинку. Пляжний лук майбутньої двічі матусі викликав захват серед її шанувальників.

Пишнотіла модель запостила їх у своєму Instagram.

Ешлі Грем постала в спокусливому червоному купальнику, який складався з трусиків з високою посадкою, а також топа. Доповнили образ біла сорочка, бандана, яка знову увійшла в моду, а також намисто на талії. Молода матуся позує на тлі екзотичних пейзажів. Виглядає вона відмінно: незважаючи на вагітність і комплекцію, Ешлі стежить за тим, щоб тіло було підтягнутим і струнким. Вона не набрала багато зайвих кілограмів, а за допомогою вміло підібраного одягу показала тіло з кращих сторін.

Ешлі Грем в новому пляжному образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ці лінії засмаги будуть божевільними", - написала Грем під знімками. "Королева", "Чудова богиня", "Неймовірна", "Я з розуму сходжу від любові до тебе", "Красива і сексуальна", - захоплюються фоловери 33-річної зірки.

Нагадаємо, Ешлі оголосила про вагітність зовсім недавно, до цього дівчині вдавалося приховувати радісну новину. Так само вона робила і з першою дитиною, яку народила взимку 2020-го року.

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