Роскошная мамочка: полуголая Эшли Грэм взорвала сеть провокационным видео

Эшли Грэм известна своими смелыми поступками - модель никогда не отказывала себе в откровенных фото, а также демонстрации всех сторон материнства. Так, она показывала, как кормит ребенка грудью в общественных местах, как меняет сыну подгузники прямо в торговом центре, а также откачивает молоко в такси… Последняя привычка вечно загруженной работой мамочки крепко вошла в ее жизнь. Так, несколько часов назад она решила вновь повторить свой эксперимент.

Модель показала несколько откровенных видео из гримерки, где над ней "колдуют" лучшие мастера фешн-индустрии. Эшли сидит напротив зеркала с пышной прической, выразительным макияжем и в откровенном белье. Но самая главная деталь ее образа в том, что на груди установлен аппарта для откачивания молока.

Эшли на работе (видео: instagram.com/ashleygraham)

"17 пучков волос на голове (да, это было так тяжело, как вы могли бы себе представить!) И два 20-минутных сеанса пампинга - многозадачность в лучшем виде", - написала она под постом.

В ответ на дерзкую мамочку посыпались многочисленные комментарии. Фанаты хвалят Грэм за ее смелость, за умение не заморачиваться и не идти на поводу у общества с его рамками. Что ж, пышнотелая модель их явно заслуживает.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала смелый образ, примерив пуховик на голое тело.