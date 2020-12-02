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Розкішна матуся: напівгола Ешлі Грем підірвала мережу провокаційним відео

Автор: Lite

Модель не перестає дивувати

Ешлі Грем відома своїми сміливими вчинками - модель ніколи не відмовляла собі в відвертих фото, а також демонстрації всіх сторін материнства. Так, вона показувала, як годує дитину грудьми в громадських місцях, як змінює синові підгузники прямо у торговому центрі, а також відкачує молоко в таксі... Остання звичка вічно завантаженої роботою матері міцно увійшла в її життя. Так, кілька годин тому вона вирішила знову повторити свій експеримент.

Модель показала кулька відвертих відео з гримерки, де над нею "чаклують" кращі майстри фешн-індустрії. Ешлі сидить навпроти дзеркала з пишною зачіскою, виразним макіяжем і у відвертій білизні. Але найголовніша деталь її образу в тому, що на грудях встановлений аппарт для відкачування молока.

Ешлі на роботі (відео: instagram.com/ashleygraham)

"17 пучків волосся на голові (так, це було так тяжко, як ви могли б собі уявити!) І два 20-хвилинних сеансу пампінгу - багатозадачність в кращому вигляді", - написала вона під постом.

У відповідь на грайливу матусю посипалися численні коментарі. Фанати хвалять Грем за її сміливість, за вміння не морочитися і не йти на поводу у громадської думки з її рамками. Що ж, пишнотіла модель їх явно заслуговує.

Раніше ми писали, що Ешлі Грем показала сміливий образ, примірявши пуховик на голе тіло.

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