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Роскошная принцесса-воин: Барбара Палвин снялась полуобнаженной для глянца

Автор: RBC.UA

Барабара Палвин поделилась новой работой - она стала героиней нового номера Numéro Russia. Для съемки ей подобрали массу соблазнительных и необычных образов, превративших модель то ли в богиню, то ли в принцессу-воина.

В любом случае, фото получились жаркими, а пост вызвал небывалый интерес среди ее фолловеров.

Барабара Палвин на фото примерила стильные образы: платье-кольчугу, со змеиным принтом, облегающий комбинезон… Все луки дополнены металлическими украшениями, а также ярким макияжем. На одном снимке звезда примерила соблазнительный купальник с принтом питона и черный кожаный пиджак. Такой сексуальный лук еще больше акцентировал на роскошном теле венгерской модели, которая в последнее время заметно похудела.

Напомним, недавно Барбара блистала на Венецианском кинофестивале. Как лицо бренда Armani, она была одета в платье этой марки. Образ звезда получился одним из самых ярких на громком событии.

Барбара Палвин в новой съемке (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Ранее Барбара показала милый парный образ со своим бойфрендом, просто покорив фанатов.

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