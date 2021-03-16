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Роскошная женщина: 46-летняя Ева Лонгория в вечернем образе восхитила сеть красотой

Автор: Lite

Ева Лонгория, которая 15-го марта отметила свое 46-летие, поблагодарила своих фанатов, запостив свое новое фото, а также архивное.

Снимки собрали массу лайков и приятных комментариев.

"Спасибо всем за любовб в этот день рождения!! После многих лет, проведенных под солнцем, мне повезло, что я пережила этот год с таким количеством замечательных людей рядом со мной. Прижимаю моего Санти и мужа (лучшие подарки на свете) чуть крепче сегодня!", - написала Ева в качестве праздничного поста.

Ева Лонгория сейчас и в детстве (фото: instagram.com/evalongoria)

На снимке звезда "Отчаянных домохозяек" позирует в гламурном образе: безупречный вечерний макияж, укладка объемными волнами, изысканные серьги… Она смотрит в камеру с легкой улыбкой и выглядит просто роскошно. Второй снимок - детский, на нем Ева еще совсем крошкой сидит на фоне цветастых обоев. Одета она в белое платьице и чепец.

Невероятно милая картина заставила пользователей сети писать многочисленные восторженные слова: "Ты такая красивая, ты напомнила мне меня", "С днем рождения! Мы тебя так любим", "О боже, я люблю тебя и твое лицо так сильно", "Ты удивительная женщина"…

Не так давно Ева Лонгория показала, как работает над своей фигурой.

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Новости Украины звездаактрисаЕва Лонгория
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