Розкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красою

"Спасибі всім за любов на мій день народження сьогодні!! Після багатьох років, проведених під сонцем, мені пощастило, що я пережила цей рік з такою кількістю чудових людей поруч зі мною. Притискаю мого Санті і чоловіка (кращі подарунки на світлі) трохи міцніше сьогодні!", - написала Єва в якості святкового посту.

Єва Лонгорія зараз і в дитинстві (фото: instagram.com/evalongoria)

На знімку зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в гламурному образі: бездоганний вечірній макіяж, укладка об'ємними хвилями, вишукані сережки... Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою і виглядає просто розкішно. Другий знімок - дитячий, на ньому Єва ще зовсім крихтою сидить на тлі барвистих шпалер. Одягнена в біле платтячко і очіпок.

Неймовірно мила картина змусила користувачів мережі писати численні захоплені слова: "Ти така красива, ти нагадала мені мене", "З днем народження! Ми тебе так любимо", "О боже, я люблю тебе і твоє обличчя так сильно", "Ти дивовижна жінка"...