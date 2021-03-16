Розкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красою

Єва Лонгорія, яка 15-го березня відзначила своє 46-річчя, подякувала своїм фанатам, запостивши своє нове фото, а також архівне.
Знімки зібрали масу лайків і приємних коментарів.
"Спасибі всім за любов на мій день народження сьогодні!! Після багатьох років, проведених під сонцем, мені пощастило, що я пережила цей рік з такою кількістю чудових людей поруч зі мною. Притискаю мого Санті і чоловіка (кращі подарунки на світлі) трохи міцніше сьогодні!", - написала Єва в якості святкового посту.
На знімку зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в гламурному образі: бездоганний вечірній макіяж, укладка об'ємними хвилями, вишукані сережки... Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою і виглядає просто розкішно. Другий знімок - дитячий, на ньому Єва ще зовсім крихтою сидить на тлі барвистих шпалер. Одягнена в біле платтячко і очіпок.
Неймовірно мила картина змусила користувачів мережі писати численні захоплені слова: "Ти така красива, ти нагадала мені мене", "З днем народження! Ми тебе так любимо", "О боже, я люблю тебе і твоє обличчя так сильно", "Ти дивовижна жінка"...
Не так давно Єва Лонгорія показала, як працює над своєю фігурою.