RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Розкішна жінка: 46-річна Єва Лонгорія у вечірньому образі захопила мережу красою

Автор: Lite

Єва Лонгорія, яка 15-го березня відзначила своє 46-річчя, подякувала своїм фанатам, запостивши своє нове фото, а також архівне.

Знімки зібрали масу лайків і приємних коментарів.

"Спасибі всім за любов на мій день народження сьогодні!! Після багатьох років, проведених під сонцем, мені пощастило, що я пережила цей рік з такою кількістю чудових людей поруч зі мною. Притискаю мого Санті і чоловіка (кращі подарунки на світлі) трохи міцніше сьогодні!", - написала Єва в якості святкового посту.

Єва Лонгорія зараз і в дитинстві (фото: instagram.com/evalongoria)

На знімку зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в гламурному образі: бездоганний вечірній макіяж, укладка об'ємними хвилями, вишукані сережки... Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою і виглядає просто розкішно. Другий знімок - дитячий, на ньому Єва ще зовсім крихтою сидить на тлі барвистих шпалер. Одягнена в біле платтячко і очіпок.

Неймовірно мила картина змусила користувачів мережі писати численні захоплені слова: "Ти така красива, ти нагадала мені мене", "З днем народження! Ми тебе так любимо", "О боже, я люблю тебе і твоє обличчя так сильно", "Ти дивовижна жінка"...

Не так давно Єва Лонгорія показала, як працює над своєю фігурою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України звездаактрисаЄва Лонгорія
Читайте також
Терміново повторити: Белла Хадід блиснула спокусливим тілом в трендовому весняному образі
Модні джинси і худі: 63-річна Шерон Стоун в молодіжному образі підкорила стрункою фігурою
Прогноз погоди