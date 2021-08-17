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Роскошная женщина: Моника Беллуччи восхитила совершенной красотой на архивном фото

Автор: RBC.UA

Моника Беллуччи опубликовала в своем блоге новое фото, на котором снята в роскошном вечернем образе.

Снимок вызвал восторг на просторах сети, в который раз напомнив, что Моника Беллуччи - эталон красоты на все времена.

Моника Беллуччи любит делать посты, посвященные ранним работам. Итальянская кинодива с роскошной внешностью снималась для лучших брендов, и один из них - известная ювелирная компания Cartier, с которой актриса сотрудничает до сих пор. На фото Моника позирует в изысканном вечернем платье, оголяющем спину. Образ дополнили длинные серьги с бриллиантами, лаконичная укладка, а также макияж с накладными ресницами и чувственными губами. В подписи Беллуччи уточнила, что снимок был сделан давно. Но это никак не помешало многочисленным фанатам восхищаться удивительной красотой экс-жены Венсана Касселя.

Моника Беллуччи на архивном фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, Моника в свои 56 по-прежнему выглядит отлично. Что продемонстрировала в съемке для журнала Paris Match. Она снялась в соблазнительных нарядах в компании коллеги - французской актрисы Кароль Буке. Фотосессия была приурочена к выходу нового фильма "Фантазии" (Les fantasmes), где они играют любовниц.

Ранее мы писали, что Моника показала и другое фото из молодости.

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