Розкішна жінка: Моніка Беллуччі захопила досконалою красою на архівному фото

Моніка Беллуччі любить робити пости, присвячені раннім роботам. Італійська кінодіва з розкішною зовнішністю знімалася для кращих брендів, і один з них - відома ювелірна компанія Cartier, з якою актриса співпрацює досі. На фото Моніка позує у вишуканій вечірній сукні, що оголює спину. Образ доповнили довгі сережки з діамантами, лаконічна укладка, а також макіяж з накладними віями і чуттєвими губами. У підписі Беллуччі уточнила, що знімок був зроблений давно. Але це ніяк не завадило численним фанатам захоплюватися дивовижною красою екс-дружини Венсана Касселя.

Моніка Беллуччі на архівному фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До слова, Моніка в свої 56 як і раніше виглядає відмінно. Що продемонструвала в зйомці для журналу Paris Match. Вона знялася в спокусливих вбраннях у компанії колеги-французької актриси Кароль Буке. Фотосесія була приурочена до виходу нового фільму "Фантазії" (Les fantasmes), де вони грають коханок.