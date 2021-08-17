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Розкішна жінка: Моніка Беллуччі захопила досконалою красою на архівному фото

Автор: RBC.UA

Моніка Беллуччі опублікувала у своєму блозі нове фото, на якому знята в розкішному вечірньому образі.

Знімок викликав захват на просторах мережі, вкотре нагадавши, що Моніка Беллуччі - еталон краси на всі часи.

Моніка Беллуччі любить робити пости, присвячені раннім роботам. Італійська кінодіва з розкішною зовнішністю знімалася для кращих брендів, і один з них - відома ювелірна компанія Cartier, з якою актриса співпрацює досі. На фото Моніка позує у вишуканій вечірній сукні, що оголює спину. Образ доповнили довгі сережки з діамантами, лаконічна укладка, а також макіяж з накладними віями і чуттєвими губами. У підписі Беллуччі уточнила, що знімок був зроблений давно. Але це ніяк не завадило численним фанатам захоплюватися дивовижною красою екс-дружини Венсана Касселя.

Моніка Беллуччі на архівному фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До слова, Моніка в свої 56 як і раніше виглядає відмінно. Що продемонструвала в зйомці для журналу Paris Match. Вона знялася в спокусливих вбраннях у компанії колеги-французької актриси Кароль Буке. Фотосесія була приурочена до виходу нового фільму "Фантазії" (Les fantasmes), де вони грають коханок.

Раніше ми писали, що Моніка показала й інше фото з молодості.

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