Андрей Фединчик: Российским актерам навсегда закрыт путь в Украину

Так, в разговоре с журналистами Андрей жестко осудил коллег из России. В частности, он упомянул Антона Батырева и его лживую пропаганду. Говорит, что российским актерам навсегда закрыт путь в Украину.

А вот кум Фединчика, актер Виталий Салий и его семья с первых дней выходили на митинги в Санкт-Петербурге. За это подверглись давлению со стороны российских властей и были вынуждены бежать за границу.

Также Андрей дал свои прогнозы относительно окончания войны. По словам актера, раньше лета не стоит ждать победы.

Вместе с тем он убежден, что победа обязательно будет за Украиной, потому что такого сплоченного народа он еще не видел по сей день.

Андрей Фединчик в рядах ТрО (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Фединчик в эфире также рассказал, что его жена на второй день после начала полномасштабной войны уехала вместе с ним и 4-летним сыном Андрюшей в Житомир.

Но после того, как параллельную улицу разбомбили российские снаряды, Наталья с ребенком была вынуждена поехать в один из городов в западной части Украины.

Сейчас звезда ведет активную информационную борьбу с врагом, а также волонтерит, помогая Андрею и ребятам из теробороны.

К слову, 1 апреля Андрей с Наталкой будут отмечать уже пятую годовщину свадьбы. Мужчина говорит: почти месяц не видел жену и сына. Это впервые так надолго расстались. Но главное - безопасность его семьи.

Андрей Фединчик с женой и сыном (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Фединчик призывает всех украинцев верить в нашу общую победу. Помогать, кто как может, и беречь себя.