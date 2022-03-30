Андрій Федінчик: Російським акторам назавжди закрито шлях до України

Так, у розмові з журналістами Андрій жорстко засудив колег з Росії. Зокрема, він згадав Антона Батирєва і його брехливу пропаганду. Каже, що російським акторам назавжди закрито шлях до України.

А от кум Федінчика, актор Віталій Салій та його родина з перших днів виходили на мітинги в Санкт-Петербурзі. Через це піддалися тиску з боку російської влади і були змушені тікати за кордон.

Також Андрій дав свої прогнози щодо закінчення війни. За словами актора, раніше літа не варто чекати перемоги.

Разом з тим він переконаний, що перемога обов’язково за Україною, бо такого згуртованого народу він ще не бачив донині.

Андрій Федінчик в лавах ТрО (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Федінчик у ефірі також розповів, що його дружина на другий день після початку повномасштабної війни виїхала разом з ним і 4-річним сином Андрійком до Житомира.

Та після того, як паралельну вулицю розбомбили російські снаряди, Наталка з дитиною була вимушена поїхати до одного з міст у західній частині України.

Зараз зірка веде активну інформаційну боротьбу з ворогом, а також волонтерить і допомагає Андрієві та хлопцям з тероборони.

До слова, 1 квітня Андрій з Наталкою відзначатимуть вже п'яту річницю весілля. Чоловік каже: майже місяць не бачив дружину і сина. Це вперше так надовго розлучилися. Але головне - безпека його родини.

Андрій Федінчик з дружиною і сином (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Федінчик закликає усіх українців вірити у нашу спільну перемогу. Допомагати, хто як може, і берегти себе.