Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?

Но на днях модель показала совместную прогулку по бутикам со своим возлюбленным Джейсоном Стэтхемом. На снимках модель продемонстрировала совместный поход по магазинам - по всей видимости, пара отправилась за рожественскими презентами. Роузи выложила в сеть витрины с дизайнерскими сумками и обувью, а после милые фото с подарочными пакетами.

Одно из них стало настоящим сюрпризом для фанатов - на нем крупным планом показано обручальное кольцо с внушительным бриллиантом.

Как известно, пара вместе более 10 лет и воспитывают сына Джека. Актер и модель никогда не стремились узаконить свои отношения. Но еще в 2016-м году Джейсон сделал Роузи предложение. Свадьбу Роузи и Джейсон перенесли, хотя и не отрицали возможности пожениться в будущем. И видимо, оно, наконец, наступило.

По крайней мере, раньше модель никогда не выставляла кольцо так демонстративно. С другой стороны, пара отличается скрытностью, а потому не исключено, что влюбленные уже давно зарегистрировали свои отношения втайне от всех.

Роузи Хантингтон-Уатли похвасталась кольцом (фото: instagram.com/rosiehw)