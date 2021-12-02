Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася розкішною обручкою від Джейсона Стетхема: нарешті весілля?

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зараз на останніх термінах вагітності, а тому нечасто тішить своєю присутністю в мережі.
Але днями модель показала спільну прогулянку по бутіках зі своїм коханим Джейсоном Стетхемом. На знімках модель продемонструвала спільний похід по магазинах - як видно, пара вирушила за різдвяними презентами. Роузі виклала в мережу вітрини з дизайнерськими сумками і взуттям, а після милі фото з подарунковими пакетами.
Одне з них стало справжнім сюрпризом для фанатів - на ньому крупним планом показано обручку зі значним діамантом.
Як відомо, пара разом більше 10 років і виховує сина Джека. Актор і модель ніколи не прагнули узаконити свої стосунки. Але ще в 2016-му році Джейсон зробив Роузі пропозицію. Весілля Роузі і Джейсон перенесли, хоча і не заперечували можливості одружитися в майбутньому. І мабуть, воно, нарешті, настало.
Принаймні, раніше модель ніколи не виставляла кільце так демонстративно. З іншого боку, пара відрізняється скритністю, а тому не виключено, що закохані вже давно зареєстрували свої відносини потай від усіх.
Раніше ми писали, що фанати запідозрили народження у Роузі Хантінгтон-Уайтлі близнюків - таким значним був її животик на фото.