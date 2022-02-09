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Роузи Хантингтон-Уайтли показала первое фото дочери от Джейсона Стетхэма и раскрыла ее имя

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Среда 09 февраля 2022 10:34
Роузи Хантингтон-Уайтли показала первое фото дочери от Джейсона Стетхэма и раскрыла ее имя Роузи Хантингтон-Уатли и Джейсон Стетхэм вновь стали родителями (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Информация о том, что супермодель родила второго ребенка, появилась в СМИ 4-го февраля. Но официальное подтверждение модель сделала только вчера, 8-го.

Возлюбленная Джейсона Стетхэма выложила в своем блоге трогательный пост, где раскрыла подробности появления малышки на свет.

Роузи опубликовала фото, на котором была запечатлена детская кроватка. Новорожденную модель, которая известна своей скрытностью, не показала. Как бонус поклонникам – маленькая ручка в лучах солнца. Судя по тому, что модель до сих пор не дала фанатам рассмотреть крупным планом лицо сына, на большую откровенность рассчитывать и не стоило.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала первое фото дочери от Джейсона Стетхэма и раскрыла ее имя

Первое фото новорожденной (фото: instagram.com/rosiehw)

Зато Хантингтон-Уайтли раскрыла другие интересные подробности: малышку назвали Изабелла Джеймс Стэтхем. Родилась она 2 февраля, как и сын Кайли Дженнер.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала первое фото дочери от Джейсона Стетхэма и раскрыла ее имя

Сын пары (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, сын Джейсона и Роузи – Джек Оскар – родился в 2017-м году. Модель долгое время старалась скрывать ребенка, но позже рассказала, что мальчик увлечен спортом, обожает путешествия и весьма любвеобилен – в прошлом году Роузи поведала о первой любви сына.

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