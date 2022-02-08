Как и с чем носить: в моду возвращается любимый принт Беллы Хадид и Эльзы Хоск

Будущей весной с легкой руки дизайнеров в моду вернется газетный принт. Разбираемся, как носить любимую расцветку Кэрри Брэдшоу и модных инфлюенсоров по всему миру.

Массу вариаций на эту тему можно найти у With Jéan .

Считается, что одной из первых дизайнеров, кто ввел моду на газетный принт, была Эльза Скиапарелли. Еще в 1935 году дизайнер использовала вырезки из газетных статей о себе, чтобы создать блузы и аксессуары для новой коллекции. Сама она призналась, что идею почерпнула у торговцев рыбой во время своего путешествия в Данию.

Газетный принт в коллекции With Jéan (фото: instagram.com/withjean)

Позже его использовал Луи Реар, который изобрел бикини. Затем – Джон Гальяно, посвятивший ему всю коллекцию SS 2000 дома Dior. В 2018-м году им вдохновился Демна Гвасалия, представив вещи с печатными "фейковыми" новостями. Со временем газетный принт появился буквально у всех: Calvin Klein, Versace, Helmut Lang и Diane von Furstenberg.

Стильные комбинации от With Jéan (фото: instagram.com/withjean)

Сегодня новинки с газетным принтом представили With Jéan. В новой коллекции бренда представлены топы, брюки карго, которые обещают стать самой популярной вещью этой весны, купальники и мини-юбки. Для продвижения новинок бренд пригласил многих фешн-блонеров, которые показали массу стильных вариаций.

Кайли Дженнер и Эльза Хоск – давние поклонницы принта (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в списке звезд, обожающих данный принт, давно значатся Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Роузи Хантингтон-Уайтли и такая икона стиля, как Кэрри Брэдшоу.