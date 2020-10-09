Рождены друг для друга: Горбунов и Осадчая без макияжа очаровали безмятежным счастьем

Катя позировала в кадре без макияжа

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из образцовых семейных пар украинского шоу-бизнеса. В их семье царит любовь и взаимопонимание, они поддерживают в доме – уют, а в отношениях – гармонию. Пара с удовольствием делится душевными совместными кадрами, от котрых так и веет романтикой. Так, Юрий опубликовал нежное фото с любимой женой на странице в Instagram.

В кадре царит настоящая идиллия – Катя заключила в объятия любимого и прижалась к нему щекой, на ведущей нет и следов косметики, волосы гладко зачесаны назад. Она надела пестрый цветастый наряд с вырезами и воланами на рукавах. Катя и Юрий безмятежно улыбаются, глядя прямо в объектив.

"Вспоминаем лето", - подписал душевный семейный кадр ведущий.

Юрий и Катя без косметики умилили идиллией (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники звездной семьи поспешили оставить для ведущих комплименты и поделиться впечатлениями от их пары.

Какие же классные. Просто приятно на Вас смотреть

Хорошая семья

Мне кажется, Вы даже похожи друг на друга на этом прекрасном фото

Вы чудесные

Лучшая пара!

Отличная пара, вы расцвели, когда вдвоем

Очень гармоничная пара

Классные. Я Катю обожаю, когда без макияжа

На вас всегда приятно смотреть, энергетика чудеснейшая!

Такая чудесная, светлая пара

Вы прямо рождены друг для друга, счастья Вам!

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали уютный домашний кадр только вдвоем.

Кстати, Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов повеселились от души на тематической вечеринке по случаю окончания лета.