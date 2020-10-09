Народжені один для одного: Горбунов та Осадча без макіяжу зачарували безтурботним щастям

Катя позувала в кадрі без макіяжу

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна зі зразкових сімейних пар українського шоу-бізнесу. У їхній родині панує любов і взаєморозуміння, вони підтримують в вдома – затишок, а у стосунках – гармонію. Пара з задоволенням ділиться душевними спільними кадрами, від яких так і віє романтикою. Так, Юрій опублікував ніжне фото з коханою дружиною на сторінці в Instagram.

В кадрі панує справжня ідилія – Катя міцно обіймає коханого і притиснулася до нього щокою, на ведучій немає і слідів косметики, волосся гладко зачесане назад. Вона обрала квітчасте вбрання з вирізами і воланами на рукавах. Катя і Юрій безтурботно посміхаються, дивлячись прямо в об'єктив.

"Згадуємо літо", - підписав душевний сімейний кадр ведучий.

Юрій і Катя без косметики зворушили ідилією (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники зіркової сім'ї поспішили залишити для ведучих компліменти і поділитися враженнями від їх пари.

Які ж класні. Просто приємно на Вас дивитися

Хороша сім'я

Мені здається, Ви навіть схожі один на одного на цьому прекрасному фото

Ви чудові

Найкраща пара!

Чудова пара, ви розцвіли, коли удвох

Дуже гармонійна пара

Класні. Я Катю обожнюю, коли без макіяжу

На вас завжди приємно дивитися, енергетика чудова!

Така чудова, світла пара

Ви прямо народжені один для одного, щастя Вам!

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали затишний домашній кадр тільки вдвох.

До речі, Потап, Каменських, Осадча та Горбунов повеселилися від душі на тематичній вечірці з нагоди закінчення літа.