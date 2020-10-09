Рождены друг для друга: Горбунов и Осадчая без макияжа очаровали безмятежным счастьем

Катя позировала в кадре без макияжа
Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из образцовых семейных пар украинского шоу-бизнеса. В их семье царит любовь и взаимопонимание, они поддерживают в доме – уют, а в отношениях – гармонию. Пара с удовольствием делится душевными совместными кадрами, от котрых так и веет романтикой. Так, Юрий опубликовал нежное фото с любимой женой на странице в Instagram.
В кадре царит настоящая идиллия – Катя заключила в объятия любимого и прижалась к нему щекой, на ведущей нет и следов косметики, волосы гладко зачесаны назад. Она надела пестрый цветастый наряд с вырезами и воланами на рукавах. Катя и Юрий безмятежно улыбаются, глядя прямо в объектив.
"Вспоминаем лето", - подписал душевный семейный кадр ведущий.
Юрий и Катя без косметики умилили идиллией (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники звездной семьи поспешили оставить для ведущих комплименты и поделиться впечатлениями от их пары.
Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали уютный домашний кадр только вдвоем.
Кстати, Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов повеселились от души на тематической вечеринке по случаю окончания лета.