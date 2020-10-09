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Рождены друг для друга: Горбунов и Осадчая без макияжа очаровали безмятежным счастьем

Автор: Ольвия Агаркова

Катя позировала в кадре без макияжа

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из образцовых семейных пар украинского шоу-бизнеса. В их семье царит любовь и взаимопонимание, они поддерживают в доме – уют, а в отношениях – гармонию. Пара с удовольствием делится душевными совместными кадрами, от котрых так и веет романтикой. Так, Юрий опубликовал нежное фото с любимой женой на странице в Instagram.

В кадре царит настоящая идиллия – Катя заключила в объятия любимого и прижалась к нему щекой, на ведущей нет и следов косметики, волосы гладко зачесаны назад. Она надела пестрый цветастый наряд с вырезами и воланами на рукавах. Катя и Юрий безмятежно улыбаются, глядя прямо в объектив.

"Вспоминаем лето", - подписал душевный семейный кадр ведущий.

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Юрий и Катя без косметики умилили идиллией (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники звездной семьи поспешили оставить для ведущих комплименты и поделиться впечатлениями от их пары.

  • Какие же классные. Просто приятно на Вас смотреть
  • Хорошая семья
  • Мне кажется, Вы даже похожи друг на друга на этом прекрасном фото
  • Вы чудесные
  • Лучшая пара!
  • Отличная пара, вы расцвели, когда вдвоем
  • Очень гармоничная пара
  • Классные. Я Катю обожаю, когда без макияжа
  • На вас всегда приятно смотреть, энергетика чудеснейшая!
  • Такая чудесная, светлая пара
  • Вы прямо рождены друг для друга, счастья Вам!

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали уютный домашний кадр только вдвоем.

Кстати, Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов повеселились от души на тематической вечеринке по случаю окончания лета.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов