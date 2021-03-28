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Розовая пантера: Леся Никитюк в крошечном топе заговорила о радикальных переменах

Автор: Lite

Леся Никитюк успела насыщенно отдохнуть с компанией в Египте и уже вернулась в весенний Киев. На ее телефоне осталось немало фото, сделанных на жарком курорте. Поэтому она без устали делится памятными кадрами с поклонниками. Напрмер, Леди Ле опубликовала солнечный снимок в total pink образе.

В новом посте в Instagram она решила посоветоваться с подписчиками касательно важного вопроса.

Леся запечатлена в нежно-розовом лифе-топе, короткой трендовой курточке рубашечного типа, и розовых штанах на резинке. Она надела солнечные очки и спрятала длинные волосы за воротник.

"Добрий денейшн. Може під карешку?" - решила посоветоваться с поклонниками ведущая.

Леся Никитюк поделилась фото из Египта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Большинство поклонников ринулись отговаривать длинноволосую блондинку Лесю от экспериментов с образом. Но нашлись и те, кто одобрил порыв Леди Ле сменить имидж. Многие оценили лук в розовых тонах и заметил, что этот цвет подчеркивает морской загар звезды.

  • Нет. Не вздумайте срезать волосы
  • Нет, не надо. С длинными волосами лучше
  • Тебе все идет
  • Леся, тебе и так очень круто
  • Каре тоже неплохо
  • Ты и так прекрасная
  • В любом виде шикарная
  • Пошло бы
  • Розовая пантера
  • Розовый цвет подходит к твоему загару
  • Розовый фламинго

Напомним, что ранее Леся Никитюк превратилась в строгого гида с оригинальным подходом к экскурсиям.

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Новости Украины Леся Никитюк
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