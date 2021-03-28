Рожева пантера: Леся Нікітюк в крихітному топі заговорила про радикальні зміни

Леся зображена в ніжно-рожевому ліфі-топі, короткій трендовій курточці сорочкового типу, і рожевих штанях на резинці. Вона одягла окуляри і сховала довге волосся за комір.

"Добрий денейшн. Може під карешку?" - вирішила порадитися з шанувальниками ведуча.

Леся Нікітюк поділилася фото з Єгипту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Більшість прихильників кинулися відмовляти довгокосу блондинку Лесю від експериментів з образом. Але знайшлись і ті, хто схвалив порив Леді Ле змінити імідж. Прихильники оцінили лук в рожевих тонах і зауважили, що цей колір підкреслює морську засмагу зірки.