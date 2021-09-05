В розовом платье и тиаре: Тарас Цымбалюк ошеломил эпатажным фотосетом
Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша", "Крепостная" и "Вскрытие покажет" шокировал поклонников своей новой фотосессией, в которой предстал в совершенно неожиданном образе.
Эпатажными кадрами артист поделился на своей странице в Instagram.
На фото брутальный Цымбалюк предстал в нежном розовом мини-платье, массивных серьгах-висюльках и с жемчужным ожерельем на шее. А на голове у актера красуется тиара, как у королевы красоты. На ногах у Тараса кроссовки, а в зубах зажата сигарета. Кроме того, он накрасил губы красной помадой.
"Первая часть фото", - подписал неожиданные кадры артист.
Тарас Цимбалюк поразил съемкой в женском образе (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Яркий образ Тараса впечатлил его звездных коллег.
"О май гат! Шокував! Але сексі", - написала Ольга Сумская.
А Даниэль Салем признался, что и сам хотел бы сняться в подобной фотосессии.
"Aaaaaaaaaaa! Я такую же хотел фотосессию! Класс! Очень круто, бро!" - отметил ведущий.
Пользователи сети также принялись делиться впечатлениями от увиденного в комментариях. Большинству снимки понравились и они оценили смелость Цымбалюка.
- Божееее! Ти прекрасний!
- Дівчинка Тарасія
- А в чому концепт фотосесії?
- З такою дамою на вулиці не страшно, бо можна удвох розкидати цілу компанію
- Красота страшная сила
- Зефірка брутальна
- Сексі леді
- Супер!
- Яка ципочка
- Обняла. Стільки сміливості і хисту
- Сміливо і красиво!!!
- Принцеса
- Дєвушка, а, дєвушка, а как вас зовут?
- Дуже неочікувано, а такий няшка
Ранее мы писали, что актер Тарас Цымбалюк женился на визажистке по имени Тина.