В розовом платье и тиаре: Тарас Цымбалюк ошеломил эпатажным фотосетом

Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша", "Крепостная" и "Вскрытие покажет" шокировал поклонников своей новой фотосессией, в которой предстал в совершенно неожиданном образе.

Эпатажными кадрами артист поделился на своей странице в Instagram.

На фото брутальный Цымбалюк предстал в нежном розовом мини-платье, массивных серьгах-висюльках и с жемчужным ожерельем на шее. А на голове у актера красуется тиара, как у королевы красоты. На ногах у Тараса кроссовки, а в зубах зажата сигарета. Кроме того, он накрасил губы красной помадой.

"Первая часть фото", - подписал неожиданные кадры артист.

Тарас Цимбалюк поразил съемкой в женском образе (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Яркий образ Тараса впечатлил его звездных коллег.

"О май гат! Шокував! Але сексі", - написала Ольга Сумская.

А Даниэль Салем признался, что и сам хотел бы сняться в подобной фотосессии.

"Aaaaaaaaaaa! Я такую же хотел фотосессию! Класс! Очень круто, бро!" - отметил ведущий.

Пользователи сети также принялись делиться впечатлениями от увиденного в комментариях. Большинству снимки понравились и они оценили смелость Цымбалюка.