Украинские футболисты "ушли в отрыв" на райских курортах после Евро 2020: яркие фото

Чемпионат по футболу Евро-2020 стал знаковым Украины - команда впервые добралась до 1/4 финала турнира. И хотя на этом участие для украинской сборной завершилось, футболисты выступили более чем достойно.

"Горжусь игрой своей команды на ЕВРО-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола", - подытожил игру главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Теперь команда может отметить свои достижения, проанализировать провалы и наконец - просто расслабиться в кругу близких. Мы решили узнать, как отдыхают после чемпионата украинские футболисты. И чем делятся со своими поклонниками в блогах.

Андрей Ярмоленко отдыхает с семьей и друзьями в Черногории (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey; instagram.com/njyta.si)

К ним присоединился и Роман Безус (фото: скрин instagram.com/romabezus)

Тарас Степаненко устроил семейный день (фото: instagram.com/tarasstepanenko)

Александр Караваев с женой и детьми также отправился на отдых (фото: inna__karavaieva)

Жена Андрея Пятова Юлия рассказала, что папа был с ними недолго (фото: скрин instagram.com/piatova)

Виктор Циганков наконец нашел время для встречи с братом (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Жена Руслана Малиновского Роксана показала, что они с дочкой отдыхают в Италии (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Жена Андрея Ярмоленко - Инна - также показала романтические кадры с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)