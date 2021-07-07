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Украинские футболисты "ушли в отрыв" на райских курортах после Евро 2020: яркие фото

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Среда 07 июля 2021 12:56
Украинские футболисты "ушли в отрыв" на райских курортах после Евро 2020: яркие фото Андрей Ярмоленко с женой (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Автор: RBC.UA

Чемпионат по футболу Евро-2020 стал знаковым Украины - команда впервые добралась до 1/4 финала турнира. И хотя на этом участие для украинской сборной завершилось, футболисты выступили более чем достойно.

"Горжусь игрой своей команды на ЕВРО-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола", - подытожил игру главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Теперь команда может отметить свои достижения, проанализировать провалы и наконец - просто расслабиться в кругу близких. Мы решили узнать, как отдыхают после чемпионата украинские футболисты. И чем делятся со своими поклонниками в блогах.

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фото

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоАндрей Ярмоленко отдыхает с семьей и друзьями в Черногории (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey; instagram.com/njyta.si)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоК ним присоединился и Роман Безус (фото: скрин instagram.com/romabezus)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоТарас Степаненко устроил семейный день (фото: instagram.com/tarasstepanenko)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоАлександр Караваев с женой и детьми также отправился на отдых (фото: inna__karavaieva)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоУкраинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоЖена Андрея Пятова Юлия рассказала, что папа был с ними недолго (фото: скрин instagram.com/piatova)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоУкраинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоВиктор Циганков наконец нашел время для встречи с братом (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоУкраинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоУкраинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоЖена Руслана Малиновского Роксана показала, что они с дочкой отдыхают в Италии (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Украинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фотоУкраинские футболисты &quot;ушли в отрыв&quot; на райских курортах после Евро 2020: яркие фото

Жена Андрея Ярмоленко - Инна - также показала романтические кадры с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Также мы писали о горячих фото жен украинских футболистов.

А еще - о самых привлекательных болельщицах украинской команды.

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