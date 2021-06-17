Розовые очки пришлось снять: Вера Брежнева призналась, что ее обманывали

Вера Брежнева призналась, что в эмоциональном диско-хите - вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия. Именно так она сама себя чувствует на данный момент жизни.

Певица сняла розовые очки (фото: пресс-служба)

"Моя музыка - это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня, - признается Вера, - и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла", - рассказала Вера Брежнева.

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Певица сняла розовые очки (фото: пресс-служба)

"Розовый дым" - танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек пронизанн синт-звуком и атмосферой 80-х и так и манит двигаться под стремительный бит.

"Розовый дым" Веры Брежневой уже доступен на всех цифровых музыкальных площадках.