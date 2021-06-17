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Рожеві окуляри довелося зняти: Віра Брежнєва зізналася, що її обманювали

Автор: Тетяна Турчанікова

Українська співачка Віра Брежнєва випустила трек в стилі диско під назвою "Рожевий дим".

За задумом авторів, він відгукнеться кожному, кого хоч раз обманювали, повідомляє прес-служба співачки.

Віра Брежнєва зізналася, що в емоційному диско-хіті - вся палітра почуттів закоханої дівчини: від чарівності до байдужості. Саме так вона сама себе почуває на даний момент життя.

Співачка зняла рожеві окуляри (фото: прес-служба)

"Моя музика - це стан душі. Кожна пісня, яка народжується, резонує з тим, що відбувається всередині мене, - зізнається Віра, - і зараз я саме в такому стані. Просто зняла рожеві окуляри, виросла", - розповіла Віра Брежнєва.

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Співачка зняла рожеві окуляри (фото: прес-служба)

"Рожевий дим" - танцювальний бенгер, якому саме місце в літньому плейлисті. Трек пронизаний синт-звуком і атмосферою 80-х і так і манить рухатися під стрімкий біт.

"Рожевий дим" Віри Брежнєвої вже доступний на всіх цифрових музичних майданчик.

Раніше дочка Брежнєвої показала стильний купальник на літо.

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