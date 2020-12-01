Руки были в трещинах: Джамала рассказала о своей первой работе

Джамала поделилась с поклонниками воспоминаниями о первой работе
Джамала призналась, что родители приучали ее с сестрой к труду с самого детства. Девочки не сидели без дела: пололи траву, убирались по дому, собирали виноградные листья, пасли баранов и т.д.
Также певица рассказала, что была в доме "главной по посуде". При этом у нее же были дни, когда она мыла 150 и больше тарелок за день. Об этом Джамала написала на своей странице в Instagram.
"Все же дети моют посуду? Ну, пару тарелок после ужина, чашку за собой. У меня же бывали дни, когда я мыла 150 и больше тарелок за день, столько же вилок, ложек, несколько сковородок, кастрюль, казан для плова... Горячей воды не было. Лишь кран с холодной водой и моющие средства", - отметила артистка.
Она рассказала, что позже уже не просто помогала, а по-настоящему работала. И первым местом работы было кафе ее семьи, в котором она была главной по мытью посуды.
"Грязные тарелки и прочая кухонная утварь неслись со страшной силой! Рукам было больно от воды и моющих средств, они были в трещинках. Я плакала, но продолжала мыть, а родители подбадривали и мотивировали, что я мою посуду лучше всех", - вспомнила певица.
При этом в таком режиме она работала каждое лето, чтобы заработать деньги на обувь, одежду, диски, и на возможность пойти на концерты.
Пользователи сети прокомментировали ее признание.
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