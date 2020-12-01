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Діти

Руки були в тріщинах: Джамала розповіла про свою першу роботу

Автор: Роман Мирончук

Джамала поділилася з шанувальниками спогадами про першу роботу

Джамала зізналася, що батьки привчали її з сестрою до праці з самого дитинства. Дівчатка не сиділи без діла: пололи траву, прибиралися по дому, збирали виноградні листя, посли баранів і т. д.

Також співачка розповіла, що була в домі "головною по посуді". При цьому у неї ж були дні, коли вона мила 150 і більше тарілок за день. Про це Джамала написала на своїй сторінці в Instagram.

"Всі ж діти миють посуд? Ну, пару тарілок після вечері, чашку за собою. У мене ж бували дні, коли я мила 150 і більше тарілок за день, стільки ж вилок, ложок, декілька сковорідок, каструль, казан для плову... Гарячої води не було. Лише кран з холодною водою і миючі засоби", - зазначила артистка.

Вона розповіла, що пізніше вже не просто допомагала, а по-справжньому працювала. І першим місцем роботи було кафе її сім'ї, в якому вона була головною з миття посуду.

"Брудні тарілки та інше кухонне начиння неслися зі страшною силою! Рукам було боляче від води і миючих засобів, вони були в тріщинках. Я плакала, але продовжувала мити, а батьки підбадьорювали і мотивували, що я мию посуд краще всіх", - згадала співачка.

При цьому в такому режимі вона працювала кожне літо, щоб заробити гроші на взуття, одяг, диски, і на можливість піти на концерти.

Користувачі мережі прокоментували її визнання.

  • Люди, які з дитинства привчені до порядку і дисципліни - виростають сильними особистостями... Як мені це все знайомо;
  • Джамала, впізнаю наших кримсько-татарських дівчат. Адже багато таких дочок які всіляко допомагають батькам;
  • Правильно, що ви про це говорите. Тому що багато соромляться розповідати. Велика повага у мене до вас, тому що ви і багато інших знаменитостей досягли всього самі, своєю працею, нічого з неба не впало. Треба повчитися у вас і у інших поколінню "хотілок";
  • Шкода, що любов так проявилася батьків до вас, мало дитинства. Батьки повинні вчити показати, але не використовувати і робити з дітей няньок!!!
  • Все правильно!!!! До праці треба привчати з дитинства, бо потім буде пізно!!! Так формується особистість! І я не про миття посуду!

Нагадаємо, Джамала шокувала фанатів тим, як виглядала в 13 років.

Раніше Джамала зробила несподіване зізнання про свою вагітність.

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