Русалочка: Наталья Могилевская поразила смелым экспериментом со внешностью

В ролике Наталья предстала с ярким цветом волос - их корни выкрашены в черный, а длина - в зеленый бирюзового оттенка.

При этом она задумчиво рассматривает свою шевелюру и отмечает, что результат удивил и ее саму.

"Ребят, что-то я переборщила с каким-то пигментом...Что-то оттенок вроде бы не тот. Как вам? Или нормально?" - говорит в ролике артистка.

В подписи к публикации она попросила подписчиков оценить ее новый лук.

"Сегодня конечно не 1 апреля, но...Ставь +, если нравится. Ставь -, если НЕ нравится. Ps. Только мне кажется, что зеленовато", - добавила Могилевская.

Такое преображение вызвало бурные обсуждения в комментариях. Наталью тут же сравнили с Русалочкой, а некоторые фолловеры выразили мнение, что это всего лишь парик.