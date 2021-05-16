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Русалочка: Наталія Могилевська вразила сміливим експериментом із зовнішністю

Автор: Марина Настевич

Наталя Могилевська не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю - співачка вже не раз змінювала зачіску і колір волосся і любить приміряти нові образи. Однак новий імідж артистки не на жарт вразив навіть відданих шанувальників.

У своєму Instagram 45-річна виконавиця виклала відео, в якому показала себе в новому образі і поцікавилася думкою фанатів.

У ролику Наталя постала з яскравим кольором волосся - його коріння пофарбовані в чорний, а довжина - в зелений бірюзового відтінку.

При цьому вона задумливо розглядає свою шевелюру і зазначає, що результат здивував і її саму.

"Хлопці, щось я переборщила з якимось пігментом...Щось відтінок начебто не той. Як вам? Або нормально?"- каже в ролику артистка.

У підписі до публікації вона попросила підписників оцінити її новий лук.

"Сьогодні звичайно не 1 квітня, але...Став+, якщо подобається. Став -, якщо не подобається. Ps. Тільки мені здається, що зеленувато", - додала Могилевська.

Таке перетворення викликало бурхливі обговорення в коментарях. Наталю тут же порівняли з Русалочкою, а деякі фоловери висловили думку, що це всього лише перука.

  • Гарний колір!!!
  • Збожеволіла
  • Красуня
  • Русалка!!!
  • Супер
  • Прикольно
  • На літо саме те
  • Наташа жжот
  • Дуже гарно
  • Шкода волосся .
  • Ти завжди супер!!!
  • Мальвіна
  • Виглядає супер!!! Йде дуже
  • Це перука?

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зробила несподівану заяву про фемінізм і зазначила, що"жінка завжди буде недомужчиною".

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Новини України Наталя Могилевськапевец