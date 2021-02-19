Я рядом навсегда: Джамала растрогала сеть снимками с маленьких сыном
Джамала поздравила своего младшего сына Селимку с его 8 месяцами жизни.
Певица посвятила ему трогательный пост в своем Instagram.
На снимках, которые взорвали сеть своей нежностью, Джамала обнимает малыша, а подпись она сделала в стихах:
"Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.
Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала певица.
Поклонники, тронутые постом певицы, с радостью поздравили и ее, и малыша с большой датой:
- Тотально люблю этот трек. Обожаю маленького Гирая (как и Эмирку). Поздравляю с 8 месяцами!
- С 8 месяцами маленького Селимушку. Пусть растет здорвеньким, самым счастливым и еще больше вдохновляет вас.
- Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)
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