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Я рядом навсегда: Джамала растрогала сеть снимками с маленьких сыном

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 15:17
Я рядом навсегда: Джамала растрогала сеть снимками с маленьких сыном Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Джамала поздравила своего младшего сына Селимку с его 8 месяцами жизни.

Певица посвятила ему трогательный пост в своем Instagram.

На снимках, которые взорвали сеть своей нежностью, Джамала обнимает малыша, а подпись она сделала в стихах:

"Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою. Моя віра летить. Вірю в тебе!", - написала певица.

Я рядом навсегда: Джамала растрогала сеть снимками с маленьких сыном

Поклонники, тронутые постом певицы, с радостью поздравили и ее, и малыша с большой датой:

  • Тотально люблю этот трек. Обожаю маленького Гирая (как и Эмирку). Поздравляю с 8 месяцами!
  • С 8 месяцами маленького Селимушку. Пусть растет здорвеньким, самым счастливым и еще больше вдохновляет вас.
  • Вірш дуже гармонійно підкреслює материнську ніжність та любов.

Я рядом навсегда: Джамала растрогала сеть снимками с маленьких сыном

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

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