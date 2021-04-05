Я всегда рядом: романтичные Балан и Кароль заинтриговали признаниями на "Голосі країни"

"Воспоминания самые прекрасные. Вернулся как в дом родной!" - с чувством прокомментировал свое появление Дан.

Надя Дорофеева, увидев экс-судью "Голоса страны", внезапно заявила, что следила за их историей с Тиной. Она призналась, что даже является участницей совместной фанатской группы артистов под названием "ДанТина", а поэтому от лица сообщества будет задавать звездной парочке очень личные вопросы.

И начала Надя издалека – поинтересовалась, какая песня Тины больше всего нравиться Дану. "Домой" - одна из любимых", - признался он, ведь эта композиция – дуэт с Кароль.

Дан стал "звездным советчиком" Тины во время "вокальных нокаутов" (фото:instagram.com/goloskrainy_official)

Диалоги между украинской поп-дивой и молдавским мачо становились все более нежными и даже несколько личными. "Ты позавтракал сегодня?" – поинтересовалась кокетливо певица у своего звездного советчика. "Что оставила, то и покушал", – с улыбкой ответил Дан.

Вдогонку Надя поинтересовалась, что Тина готовит для Дана. Певец ответил, что она балует его мюсли. "У нас баланс между углеводами, белками и витаминами", - пояснил принципы питания молдавский романтик.

Тина сделала сюрприз для Дана. Одна из участниц команды певицы, Мила Нитич спела припев хита Балана Freedom в оригинальной обработке. Кароль и ее советчик не удержались и пустились в пляс.

Звездная парочка села в одно кресло. Дан признался, что ради такой возможности специально худел, на что Тина парировала – худела именно она. "Значит, мы вместе худели", - подытожил Балан.

"Как тебе? Все хорошо?" - поинтересовался советчик украинской поп-дивы. "Ты же есть…" - ответила, глядя на Балана, Кароль. "Я всегда рядом", - заверил он.

Тина Кароль и Дан Балан много танцевали вместе (фото: facebook.com/goloskrainy)

Вопросы от "ДанТины" не исчерпались. "Я делаю важное дело для всей страны", - заявила Надя и смущенно спросила: "Вы живете вместе? Как дела?". Балан ответил, что для начала хорошо. Таким образом, артисты предпочли держать интригу, уходя от прямых розговоров о личном, и сохранить ответ на интересующий всех вопрос в тайне.

Поклонников Дана и Тины ждало немало приятных моментов. Нпример, обсуждения выступления Никиты Ломакина и решение, оставить ли парня на шоу, артисты назвали "семейными разговорчиками".