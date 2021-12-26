Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда

Слава делала селфи у зеркала, при этом в отражении можно рассмотреть кухню-гостиную артистки. Отметим, что в ней царит "творческий беспорядок" и на диване валяются вещи.

Исполнительница примерила два платья - сначала платье миди по фигуре насыщенного синего цвета. Наряд отличается одним оголенным плечом и оборкой в районе груди. Волосы Каминской красиво уложены локонами, а на лице - яркий макияж с красной помадой.

Второй образ получился более скромным - лаконичное облегающее черное платье с кружевным белым воротником и манжетами на рукавах.

Слава Каминская продемонстрировала два стильных и ярких образа (фото: instagram.com/babaslavka)

"Какое выбрать?

1. "синяя, рыжая девочка"

2. "альпийская девственница"?" - поинтересовалась Слава у подписчиков.

Те принялись бурно выражать свое мнение - большинство проголосовали за синий наряд.