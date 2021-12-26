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Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Слава Каминская примерила несколько стильных нарядов и попросила поклонников помочь ей выбрать, какой же образ лучше.

Снимками в эффектных аутфитах звезда поделилась в Instagram.

Слава делала селфи у зеркала, при этом в отражении можно рассмотреть кухню-гостиную артистки. Отметим, что в ней царит "творческий беспорядок" и на диване валяются вещи.

Исполнительница примерила два платья - сначала платье миди по фигуре насыщенного синего цвета. Наряд отличается одним оголенным плечом и оборкой в районе груди. Волосы Каминской красиво уложены локонами, а на лице - яркий макияж с красной помадой.

Второй образ получился более скромным - лаконичное облегающее черное платье с кружевным белым воротником и манжетами на рукавах.

Слава Каминская продемонстрировала два стильных и ярких образа (фото: instagram.com/babaslavka)

"Какое выбрать?
1. "синяя, рыжая девочка"
2. "альпийская девственница"?" - поинтересовалась Слава у подписчиков.

Те принялись бурно выражать свое мнение - большинство проголосовали за синий наряд.

  • Год голубого тигра. Нужно первое
  • Все шикарное на вас
  • Ой, альпийская девственница, насмешили, в обоих очень красиво, но первое прям восторг, цвет очень красивый
  • Всегда как-то иначе представлял себе альпийскую девственницу
  • Синее платье шикарное!
  • Синее очень красиво вам
  • Как самой ярой обьюзерше альпийская девственница не к лицу! Явно синее, чтобы подчеркнуть ваш ужасный характер!!!
  • Черное красивое, синее к отношениям
  • Цвет настроения Синий!
  • Обалденная в синем
  • Альпийская девственница очень даже топ

Напомним, ранее Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей в стиле сериала "Игра в кальмара".

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Слава Каминская