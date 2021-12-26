Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда

Украинская певица Слава Каминская примерила несколько стильных нарядов и попросила поклонников помочь ей выбрать, какой же образ лучше.
Снимками в эффектных аутфитах звезда поделилась в Instagram.
Слава делала селфи у зеркала, при этом в отражении можно рассмотреть кухню-гостиную артистки. Отметим, что в ней царит "творческий беспорядок" и на диване валяются вещи.
Исполнительница примерила два платья - сначала платье миди по фигуре насыщенного синего цвета. Наряд отличается одним оголенным плечом и оборкой в районе груди. Волосы Каминской красиво уложены локонами, а на лице - яркий макияж с красной помадой.
Второй образ получился более скромным - лаконичное облегающее черное платье с кружевным белым воротником и манжетами на рукавах.
Слава Каминская продемонстрировала два стильных и ярких образа (фото: instagram.com/babaslavka)
"Какое выбрать?
1. "синяя, рыжая девочка"
2. "альпийская девственница"?" - поинтересовалась Слава у подписчиков.
Те принялись бурно выражать свое мнение - большинство проголосовали за синий наряд.
Напомним, ранее Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей в стиле сериала "Игра в кальмара".