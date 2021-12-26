Руда дівчинка або альпійська незаймана? Камінська спантеличилася вибором вбрання

Слава робила селфі біля дзеркала, при цьому у відображенні можна розглянути кухню-вітальню артистки. Відзначимо, що в ній панує "творчий безлад" і на дивані валяються речі.

Виконавиця приміряла дві сукні - спочатку сукню міді по фігурі насиченого синього кольору. Наряд відрізняється одним оголеним плечем і оборкою в районі грудей. Волосся Камінської красиво укладене локонами, а на обличчі - яскравий макіяж з червоною помадою.

Другий образ вийшов більш скромним - лаконічне облягаюче чорне плаття з мереживним білим коміром і манжетами на рукавах.

Слава Камінська продемонструвала два стильних і яскравих образи (фото: instagram.com/babaslavka)

"Яке вибрати?

1. "синя, руда дівчинка"

2. "альпійська незаймана"?" - поцікавилася Слава у підписників

Ті почали бурхливо висловлювати свою думку - більшість проголосували за синій наряд.