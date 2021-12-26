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Руда дівчинка або альпійська незаймана? Камінська спантеличилася вибором вбрання

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Слава Камінська приміряла кілька стильних нарядів і попросила шанувальників допомогти їй вибрати, який же образ краще.

Знімками в ефектних аутфітах зірка поділилася в Instagram.

Слава робила селфі біля дзеркала, при цьому у відображенні можна розглянути кухню-вітальню артистки. Відзначимо, що в ній панує "творчий безлад" і на дивані валяються речі.

Виконавиця приміряла дві сукні - спочатку сукню міді по фігурі насиченого синього кольору. Наряд відрізняється одним оголеним плечем і оборкою в районі грудей. Волосся Камінської красиво укладене локонами, а на обличчі - яскравий макіяж з червоною помадою.

Другий образ вийшов більш скромним - лаконічне облягаюче чорне плаття з мереживним білим коміром і манжетами на рукавах.

Слава Камінська продемонструвала два стильних і яскравих образи (фото: instagram.com/babaslavka)

"Яке вибрати?
1. "синя, руда дівчинка"
2. "альпійська незаймана"?" - поцікавилася Слава у підписників

Ті почали бурхливо висловлювати свою думку - більшість проголосували за синій наряд.

  • Рік блакитного тигра. Потрібно перше
  • Все шикарне на вас
  • Ой, Альпійська незаймана, насмішили, в обох дуже красиво, але перше прям захват, колір дуже красивий
  • Завжди якось інакше уявляв собі альпійську незайману
  • Синє плаття шикарне!
  • Синє дуже красиво вам
  • Як затятій об'юзерші альпійська незаймана не личить! Явно синє, щоб підкреслити ваш жахливий характер!!!
  • Чорне красиве, синє до відносин
  • Колір настрою Синій!
  • Очманіла в синьому
  • Альпійська незаймана дуже навіть топ

Нагадаємо, раніше Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітей у стилі серіалу "Гра в кальмара".

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Слава Камінська