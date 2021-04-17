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"С такой фигурой – смело за "Оскаром": Каменских в бикини показала аппетитные формы вблизи

Автор: Lite

Настя Каменских продолжает отдыхать в Мексике с мамой и подругой. Женское трио не просто наслаждается праздным времяпровождением – певица снимает реалити "Девочки рулят" и делится с подписчиками своими личными переживаниями, радостями и горестями. Конечно, не обходиться без горячих пляжных фото, которые звезда не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение.

Так, Настя запостила в Instagram жаркий кадр в любимом леопардовом бикини.

Фото было снято с выгодного ракурса, а в кадр крупным планом попали округлые ягодицы певицы, ее стройные ножки и плоский животик. Артистка мечтательно смотрит вдаль и позирует в профиль. На заднем плане виднеются пальмы и столики пляжного кафе с посетителями.

Настя продемонстрировала аппетитную фигуру на пляже (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники артистки поспешили "накрыть" ее волной комплиментов.

  • Красотка
  • Какая красивая женщина
  • Ты идеал любого мужчины!
  • Нереально сексуальна и безумно желанна!
  • С такой фигурой можно смело идти за "Оскаром"
  • Прекрасная фигура
  • Настя стройняшка!
  • Ноги как у Кендалл
  • Ноги длинные. Ах, эти брови в разлет
  • Красивая и естественная. Снаружи и внутри

К слову, Настя Каменских призналась, что перенесла коронавирус. После болезни у артистки начались панические атаки, которые ранее не наблюдались. В Мексике неприятные ощущения вновь настигли Настю, и ей пришлось решиться на древний ритуал очищения.

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Новости Украины Настя Каменских
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