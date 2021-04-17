"З такою фігурою – сміливо за "Оскаром": Каменських в бікіні показала апетитні форми зблизька

Настя Каменських продовжує відпочивати в Мексиці з мамою і подругою. Жіноче тріо не просто насолоджується дозвіллям – співачка знімає реаліті "Дівчата рулять" і ділиться зі своїми прихильниками особистими переживаннями, радощами і бідами. Звичайно, не обходиться і без гарячих пляжних фото, що зірка не соромиться викладати на загальний огляд.
Так, Настя запостила в Instagram спекотний кадр в улюбленому леопардовому бікіні.
Фото було знято з вигідного ракурсу, а в кадр крупним планом потрапили округлі сідниці співачки, її стрункі ніжки і плоский животик. Артистка мрійливо дивиться вдалину і позує в профіль. На задньому плані видніються пальми і столики пляжного кафе з відвідувачами.
Настя продемонструвала апетитну фігуру на пляжі (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники артистки поспішили "накрити" її хвилею компліментів.
До речі, Настя Каменських зізналася, що перенесла коронавірус. Після хвороби у артистки почалися панічні атаки, які раніше не спостерігалися. У Мексиці неприємні відчуття знову наздогнали Настю, і їй довелося зважитися на древній ритуал очищення.