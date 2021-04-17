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"З такою фігурою – сміливо за "Оскаром": Каменських в бікіні показала апетитні форми зблизька

Автор: Lite

Настя Каменських продовжує відпочивати в Мексиці з мамою і подругою. Жіноче тріо не просто насолоджується дозвіллям – співачка знімає реаліті "Дівчата рулять" і ділиться зі своїми прихильниками особистими переживаннями, радощами і бідами. Звичайно, не обходиться і без гарячих пляжних фото, що зірка не соромиться викладати на загальний огляд.

Так, Настя запостила в Instagram спекотний кадр в улюбленому леопардовому бікіні.

Фото було знято з вигідного ракурсу, а в кадр крупним планом потрапили округлі сідниці співачки, її стрункі ніжки і плоский животик. Артистка мрійливо дивиться вдалину і позує в профіль. На задньому плані видніються пальми і столики пляжного кафе з відвідувачами.

Настя продемонструвала апетитну фігуру на пляжі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники артистки поспішили "накрити" її хвилею компліментів.

  • Красуня
  • Яка гарна жінка
  • Ти ідеал будь-якого чоловіка!
  • Нереально сексуальна і шалено бажана!
  • З такою фігурою можна сміливо йти за "Оскаром"
  • Прекрасна фігура
  • Настя струнка!
  • Ноги як у Кендалл
  • Довгі ноги. Ах, ці брови в розліт
  • Красива і природна. Зовні і всередині

До речі, Настя Каменських зізналася, що перенесла коронавірус. Після хвороби у артистки почалися панічні атаки, які раніше не спостерігалися. У Мексиці неприємні відчуття знову наздогнали Настю, і їй довелося зважитися на древній ритуал очищення.

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Новини України Настя Каменських
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