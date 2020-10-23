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Сальма Хайек соблазняет аппетитными формами в платье самого сочного оттенка

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 22:32
Сальма Хайек соблазняет аппетитными формами в платье самого сочного оттенка Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда назвала любимый оттенок

Сальма Хайек умеет поддерживать постоянный интерес к своей странице, демонстрируя как новые фото, так и давние. В этот раз актриса сделала ставку на фото из личного архива, на котором предстала в эффектном образе с красной дорожки. Звезда примерила для выхода платье ярко-оранжевого оттенка с корсетом, который отлично подчеркнул ее аппетитные формы. Образ дополнили макияж с помадой в тон наряду, длинные серьги с драгоценными камнями, а также высокая прическа. В подписи знаменитая кинодива отметила, что оранжевый - ее любимый оттенок, и он отлично подходит для октября.

Сальма Хайек соблазняет аппетитными формами в платье самого сочного оттенкаСальма на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

На страницу знойной красавицы тут же посыпались пылающие эмодзи. Поклонники, которых в блоге Сальмы более 16-ти миллионов, называют свою любимую актрису богиней, самой красивой в мире, нереальной и восхитительной. Также фанаты согласились, что оранжевый - точно цвет Сальмы, который делает ее яркую внешность еще более привлекательной.

Сальма Хайек соблазняет аппетитными формами в платье самого сочного оттенкаАктриса обожает яркие оттенки (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, ранее Хайек сравнила свои фото из молодости и реальной жизни. Для обеих фото звезда подобрала одинаковые купальники. И в итоге на современном снимке она показалась поклонникам даже более привлекательной, чем на фото из молодости.

Также Сальма обожает вдохновлять поклонников своей неувядающей красотой, показывая смелые фото без макияжа и фильтров.

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